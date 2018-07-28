قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، إن دور التعليم العالي في بناء الإنسان في المرحلة القادمة سيتماشى مع المعايير الدولية ورؤية مصر 2030.

وأضاف عبدالغفار خلال حديثه في جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، خلال المؤتمر الوطني للشباب، أن حوالي 40% من الطلاب الناجحين والقادمين من التعليم الثانوي فوق الـ90%، أي في فئة المتميزين، لافتا إلى أن 10% هو متوسط رسوب طلاب كلية الطب في السنة الأولى، 15% منهم منقولين منهم بمواد، ما يوضح أن النظام التعليمي يعتمد على الحفظ والتلقين وتدريبهم على الامتحان، وليس له علاقة بالقدرات، ونظام الامتحانات الحالي لا يقيس قدرات طلاب الحقيقية.

وتابع عبدالغفار، أنه لا يوجد طلاب مهرة مثلما يوجد في مصر، وأن أكثر نسبة عبقرية وطلاب لديهم القدرة على التفكير النقدي، والنظام الحالي لا يوضح هذه المهارات، وكل الطلاب الذين يدرسون في الخارج يتميزون جدا، ما يوضح أن تغيير نظام التعليم قبل الجامعي ضرورة ملحة، والدليل نسبة البطالة المرتفعة.

واستكمل عبد الغفار، أنه حتى يتم رفع كفاءة العملية التعليمية لابد من بنية تحتية متميزة وجامعات جديدة، ونعمل في 22 مشروعا بنفس التوقيت.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.