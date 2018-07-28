طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بتبني فكرة فتاتين، غادة والي مصممة الجرافيك، وياسمين والي استشاري إدارة الأعمال والتسويق، والتي طرحاها أمامه في المؤتمر السادس للشباب، وتتضمن برنامجا لتنشيط ودعم السياحة.

وقال السيسي: "السيد وزير الدفاع موجود.. والشباب هما اللي حطوا الرتب النهاردة لترقيتك.. انتو هتتبنوا غادة وياسمين وخلونا نجرب حاجة ونشوفها ونسقف لها".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.