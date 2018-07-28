بدأ اليوم السبت، 2743 طالبًا بالدبلومات الفنية "الصناعي والزراعي والتجاري والتعليم المزدوج"، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017/2018، في 8 لجان موزعين على جميع الإدارات التعليمية، والمقرر الانتهاء منها في 8 أغسطس المقبل، ويؤدون الامتحان في مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات بدمياط، أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات، وتجهيز 8 لجان على مستوى المحافظة و7 استراحات للمراقبين والملاحظين، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، ونقل أوراق الأسئلة والإجابات إلى مراكز التصحيح لمنع تسرب الامتحانات، وبإشراف تام من الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، الذي يتابع لحظة بلحظة سير العملية الامتحانية.

وأضاف، جرى تشكيل غرف عمليات بالمديرية برئاسته ومثيلها في كافة الإدارات لتلقي أي شكاوي أو مشكلات قد تحدث خلال فترة الامتحان ومعالجتها في حينها.

وأشار "سويلم" إلى أنه شدد على كافة المشاركين بأعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بضرورة الإلتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، وأهمية توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان والتصدي لأي محاولة غش داخل اللجان بكل حزم.

وأوضح "وكيل الوزارة"، أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان في كافة تخصصات التعليم الفني الدور الثاني 2743 طالبًا في 8 لجان، حيث يؤدي 149طالبا بالتعليم التجاري و2313طالبًا بالصناعي، و281طالبًا بالتعليم الزراعي "عام ومهني ومزدوج".