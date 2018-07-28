شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، في صلاة الجنازة بمسجد النصر بقرية "كفر الشراقوة" مركز ميت غمر علي شهيد الحادث الإرهابي الغاشم أمس بسيناء، الرائد رامي عبد المنعم إبراهيم الجوهري، أثناء تأديته واجبه الوطني في التصدي للإرهاب الأسود.

وتقدم المحافظ، الجنازة العسكرية الكبيرة للشهيد، يرافقه العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات العسكرية، القيادات التنفيذية.

وردد المواطنين المشاركين في الجنازة هتافات "لا اله إلا الله -الشهيد حبيب الله"، وبعد انتهاء الجنازة العسكرية حملت سيارة المطافئ "جثمان الشهيد" ملفوفًا بعلم مصر شهيد الوطن والشرف والواجب والتضحية.

وودع المحافظ، وقيادات المحافظة والقيادات العسكرية إلى مقابر الأسرة بمسقط رأسه، مثواه الأخير بقريه كفر الشراقوه، مقدمًا خالص العزاء لأسرة الشهيد داعيًا الله، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأصدر الشعراوي، القرار رقم 483 لسنه 2018، بإطلاق أسم الشهيد على مدرسه كفرالشراقوة للتعليم الأساسي تخليدا لذكراه، موجهًا رئيس مركز ومدينه ميت غمر، وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس هيئه الأبنية التعليمية، بسرعه إتخاذ كافه الإجراءات لتنفيذ القرار بإطلاق أسم الشهيد على المدرسة المذكورة وتعليق بانر فورًا بأسمه.

وأكد محافظ الدقهلية، علي أن أبناء محافظة الدقهلية، يستنكرون تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، وقال أن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها في مواجهة الإرهاب الغادر.

وأشاد المحافظ، ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في التصدي للجماعات الإرهابية الظلامية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدًا، أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال الشعراوي، إنه على المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات الإجرام المتطرفة، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، دعمًا كاملاً في حربها ضد التطرف والإرهاب، موضحًا، أن الجماعات الإرهابية متعطشة دائمًا لسفك الدماء، ولاتراعي في مؤمن إلاً ولاذمةً، فأصبحوا بذلك مفسدين في الأرض، يستحقون لعنة الله في الدنيا والآخرة.