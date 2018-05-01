محافظ الدقهلية يعزي أسرة الشهيد محمد شلال ويوافق على مطالب أسرته

قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسره الشهيد مجند محمد يحي شلال، ابن قريه ميت فارس بمركز بنى عبيد، وقرر إطلاق اسم الشهيد على مدرسة ميت فارس الابتدائية 1 تخليداً لذكراه.

ووافق المحافظ، على توفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيد أحدهما حاصل على مؤهل متوسط والآخر كلية أصول الدين ودراسة توفير فرص العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأوقاف.

واستجاب الشعراوي، لمطلب والدة الشهيد باستخراج رخصة سيارة أجرة لتوفير مصدر دخل كريم للأسرة، مؤكداً أن مصر لن تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.

وشدد محافظ الدقهلية، على أننا جميعا نعمل بكل الجهد لتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء وأن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجهاً الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم.