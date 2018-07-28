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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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السيسي عن صعوبة الإصلاح: "ده اللي عايز يبطل سجاير بيعاني"

السيسي عن صعوبة الإصلاح: "ده اللي عايز يبطل سجاير بيعاني"

الرائد المثالي بمؤتمر الشباب: برنامج "المعلمون أولا" ساهم في تطويري

الرائد المثالي بمؤتمر الشباب: برنامج "المعلمون أولا" ساهم في تطويري

المعلم المثالي بمؤتمر الشباب توصي السيسي بأهالي أسوان

المعلم المثالي بمؤتمر الشباب توصي السيسي بأهالي أسوان

تفعيل التبادل الطلابي بين جامعتي المنصورة و"ترنوبل" في أوكرانيا

تفعيل التبادل الطلابي بين جامعتي المنصورة و"ترنوبل" في أوكرانيا

السيسي: "إحنا الوحيدين في العالم اللي عملنا بنك معرفة"

السيسي: "إحنا الوحيدين في العالم اللي عملنا بنك معرفة"

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بعد اقتراحها بمؤتمر الشباب.. كيف يمكن تدريس الاقتصاد في الابتدائي؟

بعد اقتراحها بمؤتمر الشباب.. كيف يمكن تدريس الاقتصاد في الابتدائي؟

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"محرك بحث مصري" بتوصيات مؤتمر الشباب.. وخبراء: نجاحه مشروط

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