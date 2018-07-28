قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لن يكون هناك "كتاب خارجي" في نظام التعليم المصري، وإنما كتاب واحد تصدره وزارة التعليم ويُطبع على أفخر ورق.

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته بجلسة استراتيجية تطوير التعليم في الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب المنعقد الآن بجامعة القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الكتاب يصدر معه كتاب آخر أكبر منه هو "دليل المعلم"، والذي يشرح للمعلم كيفية تطبيق المنهج المليء بالأنشطة والتفاعل مع الطالب.

وتابع أن الكتب التي كانت تتاح لطلبة المدارس الدولية فقط ستبقى في متناول لكل طلاب المدارس المصرية الحكومية المجانية من العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر تضم معلمين متميزين يعتمد عليهم، وكذلك طلابا متجاوبين.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.