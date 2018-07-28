تفقد الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، اليوم، أقسام المستشفى وجرى فحص جميع قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات.

رافق عبد الهادي الدكتور الشعراوي كمال موسي، مدير عام مستشفيات الجامعة، والدكتور وائل ذكريا، مدير المستشفى.

وأكدت مستشفيات جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن هناك تعليمات رئاسية واضحة بالتنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لاستقبال الحالات الحرجة وتقليل فترات الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية العاجلة تخفيفاً لمعاناة المرضى.

وأوضحت، أنه يجرى حالياً الربط الإلكتروني بين المستشفيات ومستشفيات الوزارة، وتخصيص رقم موحد هو "١٣٧" لتكون مؤسسة واحدة تخدم المريض بشكل كامل .