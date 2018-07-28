تفعيل التبادل الطلابي بين جامعتي المنصورة و"ترنوبل" في أوكرانيا

قال الدكتور حسين الصباغ، منسق الاتفاقية الموقعة بين جامعة المنصورة وجامعة "ترنوبل" بأوكرانيا، أنه جرى تفعيل المرحلة الثانية للتبادل الطلابي لاكتساب الخبرات التعليمية والتدريبية للجامعات الأجنبية وكذلك عمل معايشة كاملة لحياة الطلاب التعليمية والتدريبية لطلاب جامعة "ترنوبل".

وأضاف الصبغ، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه شارك الطالب مصطفى عبد الرحيم رضوان، طالب المستوى الثالث بـ"صيدلة المنصورة"، بحضور اللقاء الثقافي الصيفي السنوي بدعوة من جامعة "ترنوبل" بأوكرانيا.

واستقبل الطالب رئيس جامعة "ترنوبل" البروفيسور ميخايلو كوردا ، والدكتورة ناتاليا ليسنشوك، مديرة التعاون الدولي.

وأشاد الجانب الأوكراني بمستوى الطالب المصري وابن جامعة المنصورة، وما قدمه من عرض تقديمي عن مصر وجامعة المنصورة .

يذكر أن الملتقى حضره ممثلين من طلاب الجامعات من 40 دولة حول العالم.