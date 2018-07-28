قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، والأمين العام لشباب تحيا مصر، إن مؤتمر الشباب بفعالياته المختلفة يؤكد استمرارية الدولة في الاهتمام بالشباب بشكل دائم، على جميع المستويات بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى المسؤولين.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "TEN"، أن هناك دمجًا للشباب في جهاز الدولة، وتوليهم مناصب مثل معاوني محافظين ووزراء، والبرنامج الرئاسي، وهناك اهتمام دائم بتوصيات الشباب في نهاية كل مؤتمر.

وأشار أبو زيد، إلى أن الرئيس يهتم بكل الشباب بفئاتهم المختلفة، موضحًا أن اختيار جامعة القاهرة للمؤتمر يدل على أن التعليم أولوية لدى الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتعليم والصحة رقم 1 و2 في عهد السيسي.