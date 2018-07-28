الصفحة الأولى من عدد الغد

تنشر «الوطن» في عددها الصادر غدًا الأحد، ملفًا بعنوان: هنا القاهرة.. سحر التاريخ ومأوى الباحثين عن لقمة عيش.

كما تقرأ عن: استعدادات الأهلي والزمالك - إنذار لـ«مافيا الأجساد» - عودة الحياة إلى شمال سيناء.