أعلنت جامعة المنوفية، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات الالتحاق بالمدن الجامعية بها، والمستندات المطلوبة، والتي ستكون متاحة من يوم 1 حتى يوم 30 أغسطس المقبل للطلاب والطالبات القدامى، أما المستجدين والمستجدات فيبدأ التسجيل اعتبارا من 16 أغسطس وحتى 15سبتمبر 2018.

ويمكن لطلاب جامعة المنوفية الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2018/ 2019، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع المدن الجامعية بجامعة المنوفية

http://mu.menofia.edu.eg/house/Home/ar

الخطوة الثانية: يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به في استمارة التقديم الموجودة على موقع المدن الجامعية.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب بطبع نماذج "بطاقة الإقامة بالمدن الجامعية ، اعتماد قيد الطلاب، إقرار الضامن من على موقع المدن الجامعية، إقرار عدم الزواج، تعهد الطالب وولى الأمر، كشف طبي شامل"، من موقع المدن الجامعية.

الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باستيفاء النماذج الموضحة بعالية من توقيع المختصين واعتماد رئيس المصلحة والأختام المطلوبة بتلك النماذج الموضحة بعالية مع تقديم المستندات التالية:

أولا: إيصال "كهرباء أو مياه أو غاز" حديث باسم والد الطالب.

ثانيا: صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين.

ثالثا: أصل وصورة البطاقة الشخصية للطالب "لا يتم قبول الطالب بالمدن الجامعية إلا بعد مرور عام كامل على العنوان الجديد".

رابعا: أصل و صورة البطاقة الشخصية لوالد الطالب.

خامسا: عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب.

وفي حالة في حالة تزوير الطالب في المستندات المقدمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

الخطوة الخامسة: عقب ظهور نتيجة قبول الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية، يقوم بالحضور لمكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية لاستكمال إجراءات التسكين.

- طلاب كليات شبين الكوم/ طالبات كلية التربية نوعية بأشمون "مبنى الإدارة العامة للمدن الجامعية بشبين الكوم".

- طلاب كلية الهندسة الالكترونية بمنوف "مدينة الطلبة منوف".

الخطوة السادسة: طلب مظروف الالتحاق من المختص + الطوابع "من الإدارة العامة للمدن الجامعية فقط ولا تعتمد أي طوابع غيرها".

الخطوة السابعة: وضع تلك النماذج التي تم استيفاؤها في المظروف والأختام واضحة عليها.

الخطوة الثامنة: تقديم المظروف إلى الموظف المختص.

يذكر أن التقدم للمدن الجامعية يتم من خلال استيفاء بيانات الطالب باستمارة التقديم الإلكتروني دون رسوم، ثم الموافقة على الإقرار بالأسفل، على أن يتم التقديم للطلاب عبر الرابط التالي.

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications