أعلنت جامعة المنوفية، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات الالتحاق بالمدن الجامعية بها، والمستندات المطلوبة، والتي ستكون متاحة من يوم 1 حتى 30 أغسطس المقبل للطلاب والطالبات القدامى، أما المستجدين والمستجدات فيبدأ التسجيل اعتبارا من 16 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2018.

وأوضحت أنه يمكن لطلاب الجامعة الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2018/ 2019، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

أولا: يقوم الطالب بالدخول على موقع المدن الجامعية بجامعة المنوفية عبر هذا الرابط

http://mu.menofia.edu.eg/house/Home/ar

ثانيا: يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به في استمارة التقديم الموجودة على الموقع.

ثالثا: يطبع الطالب نماذج "بطاقة الإقامة بالمدن الجامعية، اعتماد قيد الطلاب، إقرار الضامن" من على موقع المدن الجامعية، وإقرار عدم الزواج، تعهد الطالب وولى الأمر، كشف طبي شامل"، من موقع المدن الجامعية.

رابعا: يستوف الطالب النماذج الموضحة بعالية من توقيع المختصين واعتماد رئيس المصلحة والأختام المطلوبة بتلك النماذج الموضحة بعالية مع تقديم المستندات التالية:

1- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث، باسم والد الطالب.

2- صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين.

3- أصل وصورة البطاقة الشخصية للطالب "لا يتم قبول الطالب بالمدن الجامعية إلا بعد مرور عام كامل على العنوان الجديد".

4- أصل وصورة البطاقة الشخصية لوالد الطالب.

5- 4 صور شخصية حديثة للطالب.

وأشارت إلى أنه وفي حالة تزوير الطالب في المستندات المقدمة، ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

خامسا: عقب ظهور نتيجة قبول الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية، يحضر الطالب لمكتب تنسيق القبول بالمدن، لاستكمال إجراءات التسكين، حيث حددت المكاتب في الأماكن التالية:

- "طلاب كليات شبين الكوم / طالبات كلية التربية نوعية بأشمون" بمبنى الإدارة العامة للمدن الجامعية بشبين الكوم.

- "طلاب كلية الهندسة الالكترونية بمنوف" بمدينة الطلبة بمنوف.

سادسا: طلب مظروف الالتحاق من المختص + الطوابع، من الإدارة العامة للمدن الجامعية فقط، ولا تعتمد أي طوابع غيرها.

سابعا: وضع النماذج التي جرى استيفائها في المظروف، والأختام واضحة عليها.

ثامنا: تقديم المظروف إلى الموظف المختص.

يذكر أن التقدم للمدن الجامعية يجري من خلال استيفاء بيانات الطالب باستمارة التقديم الإلكتروني بدون رسوم، ثم الموافقة على الإقرار بالأسفل، على أن يتم التقديم للطلاب عبر الرابط التالي.

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications