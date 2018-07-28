أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بإطلاق نار بمركز تجاري فى ولاية تكساس الأمريكية، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حالة من الهلع والفزع بين الأفراد في خارج مركز تجاري.