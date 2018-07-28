بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

"تمنت المشاركة في مؤتمر الشباب مثل أوائل الثانوية العامة والحمدلله حققت الرئاسة أمنيتي".. هكذا قالت ندى شعبان محمد، ضمن أوائل الدبلوم التجارية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أرسلت الرئاسة دعوة للمشاركة في المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي يُعقد على مدار يومين بجامعة القاهرة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة ونحو 3 آلاف شاب وفتاة من كافة محافظات الجمهورية، حيث كان ذلك مصدر فرحة كبيرة.

تقول ندى المتفوقة دراسيًا بمدرسة الرياض الثانوية التجارية المشتركة بكفرالشيخ، والحاصلة على المركز الثالث مكرر في دبلوم التجارة على مستوى الجمهورية، بمجموعة 570 درجة بنسبة 98.28%، إنني فخوة بدعوة الرئيس السيسي، مؤكدة: "سأقول للرئيس ضرورة أن يحصل أوائل التعليم الفني على قدر من الاهتمام كما يحظى أوائل الثانوية".

وتضيف ندى في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "تمنيت حضور المؤتمر وعندما ابتلتني الرئاسة فرحت بالمشاركة، وكنت أتمنى أن أجلس بجوار الرئيس أو أن أصافحه، والمشاركة في المؤتمر جيدة، لأنني تعرفت على أصدقاء جدد، وتأكدت أن أوائل التعليم الفني، ضمن أولويات الرئيس لكن نفسنا نخد حقنا زي الثانوي".

تضيف الحاصلة على المركز الثالث مكرر في دبلوم التجارة على مستوى الجمهورية، أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يشكل جانب إيجابي في شخصية الشباب وتجعلهم أكثر تفاعلاً مع مجتمعهم".

كانت ندى أكدت، في وقت سابق، أن والدها يعمل فنيًا في شركة المقاولين العرب، ووالدتها ربة منزل، ولديها من الأشقاء 3 أكبرهم نورا، متزوجة، ثم هي ثم سلمى في الصف الثالث الإعدادي ومصطفى في الصف الثاني الابتدائي، مؤكدة: "لم أتوقع أن أكون ضمن الأوائل لكن الله لم يضيع تعبي واجتهادي، حيث أنني كنت أحصل على دروس في كل المواد الدراسية حتى أتفوق والتحق بكلية التجارة أو المعهد الفني الصحي، وكنت أذاكر لأكثر من 7 ساعات ومنعت نفسي عن مشاهدة التليفزيون والدخول على مواقع الإنترنت لأنها مضيعة للوقت".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.