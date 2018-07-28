بالفيديو| تقليد العسكريين رتبهم من مدنيين "عالمي".. وأمريكا في الصدارة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، اليوم، بترقية محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى رتبة فريق أول. ولأول مرة في إجراءات ومراسم الترقيات في القوات المسلحة المصرية يعلق شاب وفتاة مدنيين الرتب على كتفي رجل عسكري، فالمتعارف عليه أن القائد الأعلى هو من يقلد المناصب العسكرية.

ورغم أن هذا التقليد يحدث لأول مرة في مراسم ترقية ضابط مصري، إلا أنه متعارف عليه في الجيش الأمريكي، أقوى جيوش العالم في الوقت الحالي.

وقال مصدر رفيع المستوى، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، تعليقا على تقليد شباب من المدنيين الفريق أول محمد زكي رتبته الجديدة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترقيته لرتبة فريق أول، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، إن تقليد مدنيين لعسكريين رتبهم هو تقليد عالمي في مختلف القواعد العسكرية.

وبحسب موقع "military one click" الأمريكي فإنه غالبًا ما يشارك مدنيون في تثبيت شارة الرتب الجديدة على أكتاف ضابط سيترقى، وفي معظم الأحيان يكون هؤلاء المدنيون هم زوجة وأولاد الشخص الذي سيترقى.

واتبع هذا التقليد حينما ترقى العقيد في الجيش الأمريكي لوبيث فلورا إلى رتبة عميد، عام 2016، إذ علقت الشارات الجديدة على كتفيه زوجته ثوي وابنته كريستسن، وهو أول شخص من أصل فيتنامي يتولى هذا المنصب في الجيش الأمريكي، حسب موقع "vanguard dodlive" الأمريكي.

وأيضًا عام 2009 تقلد ستيفن تويتي رتبة عميد بجيش الولايات المتحدة، بيدي زوجته كارين تويتي وابنته أشلي تويتي، خلال حفل كبير، وفقًا لموقع "army" المختص بكل أخبار الجيش الأمريكي.

ومن ضمن الأمثلة أيضًا مرسم ترقية جيمس رايمر لمنصب عميد، خلال حفل عسكري علق فيه شارته الجديدة بواسطة ابنتيه أبريل وميجان.