اتفاق بين "صحة الدقهلية" وجامعة المنصورة لإنهاء قوائم الانتظار

وقع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، اتفاق تعاون مع الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب ممثلًا عن جامعة المنصورة لإجراء فريق من أساتذة الجامعة الجراحات الحرجة من قوائم الانتظار بمستشفيات الصحة للمساهمة في إنهاء قوائم الانتظار في التخصصات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، بمقر كلية الطب جامعة المنصورة بحضور الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل خالد زكريا، مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة، والدكتور علي عبدالكريم، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة .

وأعلن الدكتور سعد مكي، عن تخصيص مديرية الصحة 4 مستشفيات من المستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية لإجراء العمليات بها وهي: "دكرنس العام، والسنبلاوين العام، وشربين المركزي، وميت غمر المركزي"، وذلك لإجراء جراحات العظام والمفاصل بهم، وبالتعاون مع جراحي العظام بتلك المستشفيات.

وأشار إلى أن الاتفاق تضمن إجراء جراحات المخ والأعصاب بمستشفى دكرنس العام، بواسطة فريق جراحي جامعي، بالإضافة إلى فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام الجديد .