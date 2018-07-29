استعرض علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، في المؤتمر الدوري السادس للشباب، توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، بعنوان "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، ضمن فعاليات المؤتمر بجامعة القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية هي مجموعة شباب من أحزاب مختلفة يعملون سويا منذ فترة طويلة.

وأضافت عبدالإله، لـ"الوطن": "كنا نجتمع دائما قبل تشكيل التنسيقية، ورغم وجود اختلاف بيننا نظرا لتنوع الأحزاب، لكننا كنا نجلس وتنناقش، وتواصلنا مع رئاسة الجمهورية لعرض أفكارنا و مشاريعنا وتم الاستجابة لنا والترحيب بكل المقترحات الخاصة بنا، وعقب منتدى شباب العالم لمسنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي تبني توجه تنمية الحياة السياسية، ما أدى لبلورة شكل التنسيقية ومؤسسة الرئاسة وجدت أن لدينا فاعلية، وفي مؤتمر الشباب الدوري الخامس عرضنا أمام الرئيس رسالتنا".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وافق على أن تتواصل لجنة من شباب الأحزاب مع مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن التنسيقية لديها مشروعات قوانين وأوراق عمل، واليوم لمس الرئيس عبدالفتاح السيسي أن شباب التنسيقية يشارك في العمل بجدية، لاسيما وأنه تحدث في المؤتمر السابق عن تنمية الحياة السياسية والحزبية.

وعن كيفية سير العمل داخل التنسيقية، قالت: "نعمل في مجموعة كبيرة وننقسم إلى مجموعات عمل، حيث إننا 19 حزبا و7 من شباب السياسيين، ثم تعرض على المجموعة بأكملها جميع المشاريع، ثم نقدم أوراق عمل وتُشكل لجنة بالاختيار لتجميعها، والتوافق عليها".