يعد المطبخ اللبناني واحدا من أشهر المطابخ المنتشرة في الآونة الأخيرة، والذي نال إعجاب الكثيرين، وحصل على شهرة عالمية نظرا لتنوعها الذي يرضي جميع الثقافات، ويتميز باستخدام العديد من المكونات الصحية في الطهي منها زيت الزيتون الثوم الليمون الخضراوات لذا يعد من أفضل الأطعمة الصحية.

وتشتهر قائمة الطعام اللبنانية ببعض الأطعمة منها، المقبلات "ورق العنب، الكبد والمقانق بدبس الرمان وغيرها"، المشويات والفتة اللبنانية، وأنواع متعددة من السلطات منها "التبولة والفتوش والحمص والروكا" والمعجنات كالمناقيش والعريس وكذلك الحلويات المميزة.

واستمرارا للخدمات التي يقدمها "الوطن" لقرائه، نستعرض عدد من المطاعم اللبنانية المنتشرة في مناطق مختلفة لتناسب عدد كبير من محبي المأكولات اللبنانية وكل من يرغب في تجربتها، وهي:

1 – كراكاس:

يوجد في عدة مناطق مول كونكورد بلازا بالقاهرة الجديدة، المعادي، المهندسين والشيخ زايد، يتميز بالألوان المبهجة والقعدات خارج وداخل المطعم، يقدم وجبات إفطار، ومواعيد العمل من العشرة صباحا حتى الثانية عشر صباحا.

2 – أهلين:

يقع داخل المركب العائم "نايل لي لي" بمنطقة المنيل، يتميز بديكوراته المميزة التي تتصف بالشياكة والرقي، تطل على نهر النيل في منظر رائع.

3 - الوسوف

يوجد في منطقة الدقي، يقدم سهرات وفقرات غنائية، يوجد مكان مخصص لإقامة الأعياد الميلاد، مواعيد العمل من الواحدة مساء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

4 – زعرور

يوجد في شارع الميرغني بمصر الجديدة، يتمتع بأجواء مميزة ، يقدم وجبات الإفطار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا يوميا.

5 - بيت ورد

يوجد في عدة مناطق الدقي، الزمالك، مصر الجديدة ومول بورتو كايرو بالقاهرة الجديدة، يتميز بالديكورات الناعمة والألوان الرقيقة حيث تنتشر الورود في المكان على الحوائط والأطباق البراويز والكراسي، والقعدات الرومانسية، يقدم وجبات إفطار ويعمل حتى الساعة الواحدة صباحا.

6 - عنب بيروت

يوجد له عدة فروع في مصر الجديدة، القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب، يتميز الأجواء الرائعة والقعدات والديكورات المريحة، ويقدم وجبات إفطار في الصباح.

7 - طبق بيروت

يقع داخل فلوريدا مول بمساكن شيراتون في مصر الجديدة، يتميز بالجلسات العصرية والألوان الجذابة في ديكوراته ، مع الاستماع لأغنيات جارة القمر والرحبانيات.

8 - تمارا بيسترو

يقع في عدة مناطق منها سيتي ستارز بمدينة نصر، الرحاب، التجمع الخامس، مصر الجديدة، الشيخ زايد، وحاليا فرع مراسي بالساحل الشمالي، ويقدم وجبات إفطار ويعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

9 - ايادينا

يوجد في الكوربة بمصر الجديدة، وسيتي ستارز بمدينة نصر وداخل مول بوينت 90 بالقاهرة الجديدة، وحاليا فرع تلال بالساحل الشمالي، ويتميز بالديكورات الحديثة والألوان الزاهية الجذابة، تعطي شعور بالتجديد والانطلاق، ويعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية صباح اليوم التالي.

10 - الضيعة

يوجد في منطقة دجلة بالمعادي، يتميز بالأجواء اللبنانية ويقدم وجبات الافطار، ويعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانيةعشر صباحا.

11- تبولة

يوجد في الزمالك وتتميز ديكوراته بالطابع الشرقي والأرابيسك ، يعبر عن الأصالة والعراقة مع الاستماع الدائم للأغنيات اللبنانية للسيدة فيروز الذي يعطي شعور بالراحة.

12 – ليلي من لبنان

يوجد في كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، توجد قعدات داخل المطعم وخارجية في الهواء تطل على النافورة الراقصة ، ديكورات المكان تتميز بالأصالة وتتزين الصور القديمة والمكتبة الضخمة الأنتيكة.