أشرف زكي يكشف وصية هياتم.. وسر عزوف الفنانين عن جنازة محمد شرف

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، السبب وراء عزوف عدد كبير من الفنانين عن جنازة الفنانة هياتم والفنان محمد شرف، موضحًا أن هياتم طلبت منه شخصيًا وأسرتها عدم نشر خبر وفاتها إلا بعد الانتهاء من مراسم دفنها.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن هياتم كانت تريد أن تدفن بهدوء بعيدًا عن الإعلام، كما لفت إلى أن غياب الفنانين عن جنازة محمد شرف نظرا لدفنه في الإسكندرية، ولكن الجميع سيحضر عند إقامة العزاء في القاهرة.

وأكد أن نجوم الفن خاصة الفنانة غادة عبدالرازق ويسرا ووفاء عامر ومنة شلبي وأحمد حلمي ومنى زكي وأشرف عبدالباقي ومحمد رمضان وعادل إمام لا يتأخرون عن دعم زملائهم ماليًا، معلقًا: "الأسرة الفنية بخير".