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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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وزير التعليم لطلاب الثانوية: "الامتحانات هتبقى open book.. خدوا الكتب"

وزير التعليم لطلاب الثانوية: "الامتحانات هتبقى open book.. خدوا الكتب"

حفيد مبارك مع مغني هيب هوب أمريكي بالساحل الشمالي

حفيد مبارك مع مغني هيب هوب أمريكي بالساحل الشمالي

وزير التعليم مستنكرا: "فيه طلاب في الإعدادي ميعرفوش قراءة ولا كتابة"

وزير التعليم مستنكرا: "فيه طلاب في الإعدادي ميعرفوش قراءة ولا كتابة"

الانتهاء من إجراء 131 عملية جراحية مؤجلة بأولاد صقر في الشرقية

الانتهاء من إجراء 131 عملية جراحية مؤجلة بأولاد صقر في الشرقية

أشرف زكي يكشف وصية هياتم.. وسر عزوف الفنانين عن جنازة محمد شرف

أشرف زكي يكشف وصية هياتم.. وسر عزوف الفنانين عن جنازة محمد شرف

"الأطباء" تطالب بزيادة بدل العدوى: 19 جنيها في مصر.. و3 آلاف بفلسطين

"الأطباء" تطالب بزيادة بدل العدوى: 19 جنيها في مصر.. و3 آلاف بفلسطين

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بالفيديو| رفقاء درب محمد شرف.. مدحوه حيًا ولم يحضروا جنازته

بالفيديو| رفقاء درب محمد شرف.. مدحوه حيًا ولم يحضروا جنازته

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

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