الانتهاء من إجراء 131 عملية جراحية مؤجلة بأولاد صقر في الشرقية

دشن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الجراحية الثالثة لمؤجلات العمليات الجراحية بمستشفيات مركز أولاد صقر في تخصص الأنف والأذن والحنجرة.

واستعين بـ11 طبيبا استشاريا وأخصائي أنف وأذن وحنجرة، و5 استشاريين تخدير بالمستشفيات المذكورة، 40 ممرضة، حيث تابع فريق مكافحة العدوى العمليات على مدار الساعة، وكذلك قسم التعقيم المركزي للمستشفيات وتم الاستعانة بـ 25 طقم آلات وعمليات من مستشفيات أخرى بالإضافة إلى عشرة أطقم بالمستشفيات نفسها، وكانت النتيجة الانتهاء من إجراء 131 عملية استئصال لوز ولحمية.