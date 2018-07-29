إليسا وعمرو دياب وتامر حسني وشيرين.. من سيحسم معركة صيف 2018

يعد صيف 2018 هو أسخن موسم غنائي على الأغنية العربية منذ عشرات السنوات فلأول مرة يجتمع عمرو دياب وإليسا وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي وتامر حسني وسامو زين في موعد واحد لطرح ألبوماتهم الغنائية.

البداية كانت بألبوم الفنانة اللبنانية اليسا، "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي أنتجته شركة روتانا، وتضمن 12 أغنية ما بين المصرية واللبنانية، واستطاعت أغنيتان منه فقط بعد طرحه في خطف آذان المستمعين وهما كرهني ومريضة اهتمام.

في حين أن عمرو دياب استطاع أن يخطف الأضواء من إليسا بمجرد أن طرح أغنية واحدة من الألبوم وهي "ده لو اتساب" ويعد الألبوم هو الأول لعمرو دياب الذي يجمع فيه كبار الشعراء والملحنين في مصر والكبار أمثال محمد رحيم ووليد سعد.

كما أن تامر حسني ينتظر أيضا طرح ألبومه الجديد "عيش بشوقك" الذي نجحت أغنيته الجديدة عيش بشوقك أن تحقق رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وهو الألبوم الذي سيتضمن أيضا أغنية "أنت معايا" التي يقدمها بطريقة الديو مع الشاب خالد.

ومن بين الألبومات التي ربما تحقق نجاحا وقت طرحها ألبوم المطرب السوري ساموزين "لو عمري يرجع"، في حين أن شيرين عبدالوهاب بدأت في وضع اللمسات الأخيرة على طرح ألبومها الجديد.