الأقصر عن الهوية البصرية لمصر: تسويق المبادرة بالخارج سيستغرق وقتا

قال الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، إنه سيجرب مبادرة الهوية البصرية في المحافظة، حتى يتم ترسيخ صورة مصر والمحافظة في أذهان السياح، حيث ستقدم بشكل حديث ومعاصر مع الحفاظ على طبيعتها الأثرية.

وأضاف بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "سنقدم الأقصر في شكل جديد مع الحفاظ على طابعها التاريخي والأثري، مع تقديم إعلان صوتي يعبر عن المحافظة"، متابعًا: "مبقاش كل شوية بنغير اللوجو.. لازم يبقى في ثبات".

وتابع المحافظ: "ثقة الرئيس ومشاركة القوات المسلحة سيساعدان على تعميم المبادرة في كل محافظات الجمهورية".

وأوضح: "خلال 5 أشهر سنغير تذاكر دخول المعابد وأشكال الفنادق والمزارات السياحية، لكن تسويق المبادرة خارج مصر سيستغرق وقتًا طويلًا بعض الشيء".