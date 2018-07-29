أكد مسؤول في السكة الحديد في أسوان، لـ"الوطن"، أن القطار الإسباني رقم 982 القادم من القاهرة إلى أسوان، خرج عن مساره، في المنطقة ما بين الكيلو 700- 809 بمنطقة السيد سعيد ما بين قريتي سلوا والكاجوج.