عاجل| خروج قطار القاهرة - أسوان عن مساره.. والإسعاف تنتقل لموقع الحادث

خرج قطار القاهرة - أسوان عن مساره بمنطقة الشبيكة لتابعة لمركز كوم أمبو، منذ قليل، وتحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.