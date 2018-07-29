لقي عامل مصرعه في حادث سيارة وقع بالخطأ خلال عمله بإحدى شركات المقاولات الكبرى بأسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد زكريا سليمان مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل بشركة مقاولات كبرى مقيم قرية كوم أبوشيل دائرة المركز جثة هامدة.

وبالانتقال والإسعاف تبين مصرع "أحمد. ع" (33 عاما)، وأشارت التحريات إلى أنه حال مداومة المجني عليه بعمله صدمته إحدى السيارات عن طريق الخطأ وتوفي، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.