قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن حادث قطار أسوان عبارة عن خروج عربة أو اثنين من القطار عن مساره، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات طفيفة عبارة عن كدمات ورضوض.

وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، نقل المصابين لمستشفى كوم أمبو المركزي، مشيرا إلى خروجهم بحالة جيدة بعد تلقيهم العلاج.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية خروج قطار 982 مكيف عن مساره بخط "القاهرة - أسوان"، صباح اليوم، ما أدى إلى ارتباك حركة القطارات ببعض خطوط السكة الحديد وتأخر العديد من الرحلات.