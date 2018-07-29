أعلن مصدر مسؤول بوزارة النقل، فتح تحقيق عاجل وموسع مع جميع المسؤولين عن وقوع حادث قطار رقم 982 مكيف "القاهرة - أسوان"، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث.

وقال المصدر، إن اللجنة الفنية التي شُكلت من قبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ستقوم بعمل تقرير للاطلاع عليه ورفعه إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مسؤول يثبت تورطه في حادث القطار.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن وزارة النقل تواصل عملها على تنفيذ كل خطط التطوير والتحديث في جميع مرافق السكة الحديد، مشيرا إلى أن السكة الحديد المصرية أصبحت متهالكة تمامَا لعدم وجود تحديث بنيتها الأساسية منذ ما يقرب من 46 عاما.