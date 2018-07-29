يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر غدا الإثنين.

كان وزير التعليم العالي، قد أعلن انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق، الإثنين الماضي، وذلك بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب 144059 طالبًا وطالبة، فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أي بنسبة 69.51% لأقل من 328 درجة بعدد طلاب 53864 وبإجمالي عدد طلاب 197923 طالبًا.