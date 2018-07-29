كرمت الدكتورة هالة زايد عدد من النماذج المتميزة من شباب الأطباء، وبدأت بالدكتور شريف الملواني، وهو طبيب ذهب للعالمين كمساعد أخصائي، ولابد أن يخدم في منطقة نائية إجباري، وذهب هناك وجلس منذ 5 سنوات، وقال لي "أنا لقيتا خضرة فقعدت"، وأسس جراحة العظام وحدة المناظير في مستشفى المناظير في مستشفى العلمين المركزي.

وكرمت زايد خلال حديثها بجلسة تطوير منظومة التأمينرالصحي باليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المقام بجامعة القاهرة،الطبيب أحمد حفني، وهو ذهب للعريش العام، وأنهى مدته، ولما بدأت العملية الشاملة أصر على البقاء هناك، ودعاء فتحي وهي ممرضة شلرفت مصر كلها، منذ 3 سنوات في مستشفى العريش العام، وأنطوني سمير، وهو رئيس قسم التتبع والتحكم في هيئة الإسعاف، وخلال 72 ساعة وضعلنا منظومة قوائم الانتظار وميكنتها وربطها بنفقة الدولة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.