معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

يدير الإعلامي عمرو خليل، الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر الشباب السادس المقام حاليا بجامعة القاهرة، في الفترة ما بين 28 و29 يوليو الجاري.

وظهر خليل، اليوم في جلسة بعنوان: "تطوير منظومة التأمين الصحي" بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، وترصد "الوطن" أبرز 6 معلومات عن الإعلامي عمرو خليل:

1- عمل في بداياته مقدم برامج ونشرات بقناة النيل للأخبار منذ عام 2000 وأيضا مراسل في تغطية حرب العراق عام 2004.

2- حاصل على جائزة التميز الإعلامي عام 2004 وحائز على جائزة في الأدب الإنجليزي من جامعة حلوان.

3- قدم عمرو خليل البرنامج الأهم على شاشة قناة (الحرة) الأمريكية باسم "اليوم" وعلى مدى 5 سنوات متواصلة، وكان للبرنامج دور متميز في تغطية أحداث ثورة 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلى أحداث الربيع العربي في ليبيا واليمن وسوريا.

4- نقل الأحداث الواقعة في الأراضي الفلسطينية في عامي 2005 و2006 والمفاوضات بين شمال وجنوب السودان.

5- كما عمل مندوبا لقناة الأخبار لدي الجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية.

6- وفي نهاية 2016 ودع الإعلامي عمرو خليل، برنامجه "الله أعلم" الذي كان يذاع علي قناة "سي بي سي"، واستمر في تقديمه 3 سنوات متتالية، بعد تقديم استقالته من القناة، وانتقاله لقناة "دي إم سي" الإخبارية.