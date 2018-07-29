أبرزها "بناء المصري".. رسائل السيسي في أول أيام مؤتمر الشباب

شهدت قبة جامعة القاهرة العريقة، بالأمس، انطلاق النسخة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شهد المؤتمر حضور أكثر من 3 آلاف شاب من جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الإعلام والصحافة.

وتضمنت كلمة السيسي، خلال جلستي اليوم الأول لمؤتمر الشباب حول "بناء الإنسان المصري" و"استراتيجية تطور التعليم"، العديد من الرسائل للمواطنين المصريين بخصوص العديد من القضايا، وتستعرضها "الوطن" كالتالي:

"بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عملية بناء الإنسان المصري، هي عملية مجتمعية وليست عملية حكومية، قائلا: "تفتكروا إحنا معانا عصاية سحرية، لحل المسألة لبناء الانسان؟ لأ.. دي عملية فيها تفاعل شديد بين الإصلاح والمجتمع، المستعد لدفع تكلفة الإصلاح".

وأشار السيسي إلى أهمية دور المجتمع وأفراده ومنظمات المجتمع المدني في عملية بناء الإنسان، وأن بناء الإنسان هو دور لن تستطيع الحكومة وحدها القيام به.

وأضاف السيسي، خلال كلمته فى جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، في المؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة: "في 9 ملايين طفل من انفصال أب وأم بشكل مباشر، وبقية الإحصائيات تكشف 15 مليون طفل بشكل غير مباشر، انفصال خفى، لم يعملوا وثيقة انفصال، ولما قلت أعمل تشريع لتوثيق الطلاق، هوجمت، أنا مش زعلان، ميحقليش كرئيس إني أحمي المجتمع؟، عايزين نحول الأطفال دول لإيه، هل دا مجتمع هيكون فيه استواء ولا إحنا رايحين لعدمية؟، أنا بقول دا لكل إنسان ماشي في الشارع للشعب المصري كله وللنواب".

"اللي اتعمل في مصر هقابل بيه ربنا"

أكد الرئيس ضرورة بناء هوية مصرية تستطيع أن تتفاعل وتتعامل مع الواقع وتطوره، موضحا: "الإشكاليات الموجودة فى كل الأديان مش قادرة تصدق إن اللى نزل الدين وخلق هو ربنا.. وإن اللي عمل التطور الإنسانى والعلوم الإنسانية.. ربنا".

وأضاف الرئيس: "اللي اتعمل في مصر واللي هيتعمل أنا والله العظيم، سواء رضيتوا بيه، ولا مارضيتوش بيه هقابل بيه ربنا، وأرجوا إنه يقبله مني".

وتابع السيسي: "علشان كده الإنسان بيصطدم.. ومش قادر يقول أنا هخلى فهمي للنصوص أحيانا يتوافق مع الواقع الجديد اللي إحنا فيه.. إحنا عملنا عزل لأنفسنا وبقى الراجل المتدين شكل والراجل المواطن العادي شكل تاني، في حين أن المفروض لا فرق بينهم أبدا، بالعكس كل ما هيكون فهمه الدينى مناسب هيكون سلوكياته وممارساته مع نفسه ومجتمعه مناسبة وجيدة".

"نحن الوحيدون في العالم أسسنا بنك للمعرفة"

أشار الرئيس إلى المجهودات التي تبذل في مجال التعليم والثقافة في مصر، ومن أهم هذه الخطوات هي بنك المعرفة المصري، حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصرالدولة الوحيدة على مستوى العالم التى قامت بتأسيس بنك للمعرفة يطلع عليه كل من يحمل هاتف مصري، وتابع: "نحن الوحيدين في العالم اللي عملنا بنك معرفة لكل حامل موبايل مصري".

"خايفين من إصلاح الخطاب الديني ليضيع الدين هو فيه ضياع أكتر من كدة"

تحدث الرئيس عن تجديد الخطاب الديني، قائلاً: "أنتوا خايفين لا نضيع الدين؟ هو اللي إحنا فيه دا في أكتر منه ضياع للدين؟ يعني عايز أقولكم لما أمة يكون فكرها مبني على الحرب فقط وفهمهم لدينهم أن الحرب هي الأصل والاستثناء هو السلام، في حين أن الحرب هي الاستثناء وليست القاعدة".

فيما يتعلق بالحديث عن التعليم في مصر، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجهود المبذولة من أجل تأهيل الطلاب للمرحلة الجديدة، قائلا: "هل أنتم مستعدون للتضحية والصبر حتى نحقق النجاح بمنظومة التعليم الجديدة من أجل طلابنا وأبنائنا جميعًا".

وكشف السيسي عن التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا: "مصر لديها الكثير من الأعداء هدفهم إسقاط الهوية المصرية، وبث روح اليأس وهدم نفوس الشباب المصري، ويجب توحد المصريين بجميع أطيافهم للخروج من المحنة الاقتصادية والتعليمية والصحية الذي تمر به الدولة".