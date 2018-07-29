ختام فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات" في المنيا بـ7 مبادرات ميدانية

اختتمت حملة "أنت أقوى من المخدرات" فعالياتها بمحافظة المنيا عقب تنفيذ 7 مبادرات ميدانية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمحافظة بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء وإدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة.

وقالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن اللقاءات تم تنفيذها خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2018، شملت زيارة المنطقة الصناعية بالمحافظة ومنطقة المحاجر عقب التنسيق مع مدير عام المواد المحجرية، وتنظيم جولتين بكورنيش النيل ولقاء مع الشباب بنادي الشباب "منظمة الشباب"، ونادي المنيا الرياضي وحديقة 25 يناير وكوبري النيل العلوي.

وأشارت مدير عام الإدارة، إلى أن الحملة شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإشراف مسؤولي الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات وضرورة تبني جميع أفراد المجتمع لتلك القضية المهمة وآلية التعامل مع أي حالة إدمان تواجههم.

وأوضح الدكتور نبيل علام منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الهدف من المبادرات الميدانية بالشوارع والمناطق الحيوية الحديث مع الشباب والمواطنين بواسطة مسؤولي الصندوق وفريق من المتطوعين عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعي لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتعريف بطرق العلاج المجاني من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانًا وفي سرية.

وقال بلال شعبان باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم توزيع ملصقات وكتيبات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعيتهم بخطورة تلك القضية المهمة، مؤكدًا أن اللقاءات المباشرة يكون له رد فعل إيجابي على المواطنين.