قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن النظام الصحي في مصر وصل حد وصفه بـ"المبعثر"، وبالتالي كان لابد من أن تتدخل الدولة لإصلاحه.

وأضاف معيط، خلال جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب المقام بجامعة القاهرة: "عملنا تجربة في التغطية الصحية الشاملة عام 2010 ولكنها لم تنجح لأنه لم يكن هناك قوانين تغطية، وأول مرة مصر يبقى عندها قانون تغطية شاملة هو في الوقت الحالي".

وأكد وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد بضرورة ضمان الاستدامة المالية، قبل بدأ العمل في ملف التغطية الصحية الشاملة، متابعًا: "لأنه ماينفعش نوعد الناس وبعد سنوات مانقدرش نوفي".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.