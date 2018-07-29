قال الدكتور محمد المعيط، وزير المالية، إن تنفيذ مشروع التغطية الصحية الشاملة يحتاج إلى وقت وبنية تحتية جيدة وموارد بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى نظم معلومات قوية جدًا.

وأضاف "المعيط"، خلال جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب المقام بجامعة القاهرة، أن تطوير "الرعاية الصحية" والاهتمام بها من شأنه أن يساعد في تقليل معدلات الفقر في مصر.

وأكد وزير المالية، أنه بالوقت الحالي لا يهم الجهة التي تقدم الخدمة، مشددًا على ان الأهم هو التمويل والتنفيذ.

وتابع: "الدليل على كدة لما الرئيس السيسي قرر أنه يبدأ بإنهاء قوائم انتظار التدخلات الجراحية مهما كانت الجهة التي تقدم تلك الخدمة".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.