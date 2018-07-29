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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

أحدث الأخبار

محافظ الغربية يكلف مديريتي الصحة والتموين بشن حملات على المطاعم

محافظ الغربية يكلف مديريتي الصحة والتموين بشن حملات على المطاعم

ضبط 1103 هاربين من أحكام قضائية في البحيرة

ضبط 1103 هاربين من أحكام قضائية في البحيرة

النائب العام يتابع تحقيقات حادث قطار أسوان

النائب العام يتابع تحقيقات حادث قطار أسوان

ضبط طني مواد خام بلاستيك بمصنع غير مرخص في البحيرة

ضبط طني مواد خام بلاستيك بمصنع غير مرخص في البحيرة

إزالة تعديات على 43 فدانا من أراضي الدولة بالفيوم

إزالة تعديات على 43 فدانا من أراضي الدولة بالفيوم

ختام فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات" في المنيا بـ7 مبادرات ميدانية

ختام فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات" في المنيا بـ7 مبادرات ميدانية

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معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

من «السيدة» إلى «شبرا».. مطاعم الأكل الشعبى تتحدى: إحنا ملوك الطواجن والحلويات.. واخترعنا «قنبلة الفواكه»

من «السيدة» إلى «شبرا».. مطاعم الأكل الشعبى تتحدى: إحنا ملوك الطواجن والحلويات.. واخترعنا «قنبلة الفواكه»

«فريال» تزحف على يديها لتجد قوت يومها: «الناس نسيونى.. لكن ربنا ما بينساش حد»

«فريال» تزحف على يديها لتجد قوت يومها: «الناس نسيونى.. لكن ربنا ما بينساش حد»

فُسحة الغلابة فى «الخديوية»: «الألفى وعابدين وشارع المعز»

فُسحة الغلابة فى «الخديوية»: «الألفى وعابدين وشارع المعز»

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