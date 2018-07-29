قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكلفة الـ8 مبادرات المتعلقة بمشروع التغطية الصحية الشاملة تصل إلى 18 مليار جنيه.

وأضاف معيط، خلال جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب المقام بجامعة القاهرة، أن الإصلاح الاقتصادي الذي يراه الناس صعبًا، هو ما سيمكن الدولة من الصرف على ملفات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

وتابع: "زمان كنت باخد المبالغ اللي يجب أن توضع في الصحة والتعليم ندعم بيها البترول والوضع دة كان لازم يتغير".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.