قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تعمل في مسارين، الأول هو كشف الجرائم، والثاني هو الوقاية والمنع والإصلاح.

وأضاف عرفان، خلال كلمته بجلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب، بأنه من خلال المسار الأول في الثلاث سنوات الأخيرة حدثت طفرة في معدلات ضبط الجرائم، مرجعًا الفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توجيهاته الواضحة بضبط الفاسدين بشفافية وحرية تامة.

وتابع: "عكس الفترات السابقة كان بيبقى في بعض المحاذير".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.