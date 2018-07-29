قدمت المذيعة آية عبد الرحمن ثاني جلسات اليوم الثاني بمؤتمر الشباب السادس، والمنعقد حاليا بجامعة القاهرة على مدار يومي 28 و29 يوليو الجاري.

وعقب تقديمها لجلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة"، تستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن المذيعة آية عبد الرحمن.

1- تعمل مذيعة بقناة إكسترا نيوز.

2- بعد تخرجها تدربت 5 سنوات في ماسبيرو وتحديدا في راديو مصر.

3- بدأت الإعداد لرسالة ماجستير في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 2016.

4- عملت في قناة "الحدث".

6- تم اختيارها للعمل كمذيعة في قناة النهار من بين 250 من المتقدمين، ثم تم تصفيتهم إلى 6 أشخاص.

7- صنفتها قناة "النهار" كأفضل قارئة نشرة في مصر.

8- شاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم.