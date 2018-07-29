بالصور| أهم مقترحات الشباب بجلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي"

نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب مقتطفات من جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي"، التي حضرها كل من دكتورة هالة زايد، وزير الصحة، ودكتور محمد معيط وزير المالية، ومجموعة من شباب البرنامج الرئاسي.

استعرضت الجلسة خطة وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والمحاور التي تسعى خلالها الدولة إلى الآتي:

ـ القضاء على قوائم الانتظار.

ـ القضاء على فيروس س.

ـ احتياطي استراتيجي للأمصال والأدوية وألبان الاطفال.

ـ خفض النمو السكاني.

كما عرض شباب البرنامج الرئاسي أيضًا خلال الجلسة بعض المقترحات لنظام التأمين الصحي الجديد:

ـ إنشاء الهيئة العليا للدواء بمشاركة الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وهو ما أكدت أهميته وزيرة الصحة.

ـ تدريب وتطوير مقدمي الخدمة الطبية.

ـ تسهيل الإجراءات الإدارية وأهمية الربط الإلكتروني للخدمات.

ـ تطبيق القانون بحزم وتعميم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بباقي القطاعات.