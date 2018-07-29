رئيس "الرقابة الإدارية": 4 ملايين منشأة تمثل مصدر موارد الدولة

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن قاعدة البيانات التي تعمل عليها الهيئة تمثل أهمية كبيرة للغاية للدولة.

وأضاف "عرفان"، خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب: "أنا عندي 104 مليون مواطن وعندي 4 مليون منشأة، الاتنين دول بيتعاملوا مع 65 جهة تابعة للدولة في كافة الأنشطة والاتجاهات، كل دول بيكونولي 3 مليون عمل إلكتروني".

وتابع: "موارد الدولة تأتي من الـ 4 مليون منشأة دول بمختلف أنشطتهم، وال 104 مليون مواطن بيحصلوا على خدمات مقابل رسوم".

وأوضح رئيس "الرقابة الإدارية"، أن موازنة الدولة لعامي 2018-2019، تحتوي على 898 مليون جنيه موارد، مشيرًا إلى أنهم مقيدي في قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.