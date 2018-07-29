قال معالي الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة لا تكتفي بعملها في ضبط الجرائم، بل تعمل على بذل جهود اخرى في مسار الوقاية والمنع.

وأضاف "عرفان"، جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب، أنه من ضمن الإجراءات الوقائية والإصلاحية التي اتخذتها الدولة، هو قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه كان قرارًا مكافحًا للفساد.

وتابع: "من ضمن الإجراءات الوقائية هو تسعير المنتجات بسعرها الحقيقي تجنبًا لتناولها في الأسواق بأسعار مختلفة".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.