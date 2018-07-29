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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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"إسكان الوادي الجديد": إنشاء خطوط صرف صحي في قريتين بـ15.8 مليون جنيه

"إسكان الوادي الجديد": إنشاء خطوط صرف صحي في قريتين بـ15.8 مليون جنيه

"إعلام بنها" تستعرض "أكبر موازنة بتاريخ مصر" بالأسبوع التدريبي

"إعلام بنها" تستعرض "أكبر موازنة بتاريخ مصر" بالأسبوع التدريبي

"بيطري الفيوم": نفوق 30 رأس ماشية بمرض "جدري الأبقار" خلال 146 يوما

"بيطري الفيوم": نفوق 30 رأس ماشية بمرض "جدري الأبقار" خلال 146 يوما

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 29/7/2018

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 29/7/2018

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بنها بالقليوبية

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بنها بالقليوبية

طرح عدد من الشواطئ والأكشاك في مزايدات علنية بشرم الشيخ

طرح عدد من الشواطئ والأكشاك في مزايدات علنية بشرم الشيخ

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منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

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بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي:

بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي: "أتمنى خروج كل الأسيرات"

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

من «السيدة» إلى «شبرا».. مطاعم الأكل الشعبى تتحدى: إحنا ملوك الطواجن والحلويات.. واخترعنا «قنبلة الفواكه»

من «السيدة» إلى «شبرا».. مطاعم الأكل الشعبى تتحدى: إحنا ملوك الطواجن والحلويات.. واخترعنا «قنبلة الفواكه»

«فريال» تزحف على يديها لتجد قوت يومها: «الناس نسيونى.. لكن ربنا ما بينساش حد»

«فريال» تزحف على يديها لتجد قوت يومها: «الناس نسيونى.. لكن ربنا ما بينساش حد»

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