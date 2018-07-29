أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 12 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة "أئتمان زراعي" بقرية البرجاية، وذلك خلال حملة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي.

أوضح التقرير، الذي عرض رئيس المركز محمد السيد، الجهود التي قامت بها الوحدة المحلية بقرية البرجاية، وتحرير 5 محاضر بناء مخالفة لأعمال القانون 119 لسنة 2008، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق، وذلك خلال أعمال رصد حالات التعديات والمخالفات التي تتم على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومراقبة الإنضباط بالشوارع الرئيسية والحفاظ على حرم الطريق العام.

وفيما يخص قطاع الكهرباء تم صيانة الكشافات على طريق مصر أسوان والطرق الرئيسية، بدماريس والبرجاية وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية.

وفي قطاع النظافة، تم رفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع بالبرجاية ودماريس وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية وأبوسويلم ونقلها للمقالب العمومية.