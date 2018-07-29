قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقا على كلمة المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن الأرقام التي اطلع عليها حضور مؤتمر الشباب تظهر نية الدولة الصريحة في دعم الفقراء.

وأضاف السيسي، خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب: "اللي قاله خالد بيوريكو إحنا عايز نروح لمين والكلام اللي بيتقال والإجراءات اللي بتتعمل دي وصلتنا للأسر اللي محتاجة دعم وماقدرتش توصلنا".

وتابع: "ممكن نقول إحنا مستهدفين الـ 58 أسرة الفقيرة دول من غير ما يطلبوا، وجايز ناس تانية خدت دعم ماتستحقوش".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.