قال أيمن رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن لتعظيم موارد الدولة ربطنا قواعد البيانات بإصلاح المنظومة الضريبية، واستعنا بخبراء لوضع معايير محاسبة صحيحية.

وأضاف رمضان، خلال حديثه بجلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة باليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المقام بجامعة القاهرة، أن حوالي 100 شركة تعمل في نشاط تجارة السيارات.

وتابع رمضان أن ضريبة القيمة المضافة حتى الوقت الحالي لا تحصل المستهدف منها.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.