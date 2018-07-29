طالب المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، بإنشاء مخازن بالموانئ المصرية لاستيعاب البضائع التي لم يفرج عنها نظرا لتأخر الإجراءات، مشيرا إلى أن المستوردين يتكلفون أعباء إضافية بالدولار مقابل بقاء البضائع داخل حاويات النقل.

وأكد العجواني، في بيان اليوم، دفع غرامة تأخير الحاويات للأجانب بالدولار، ما يعد إهدارا للعملة الصعبة ويزيد التكاليف ويلقي بأعباء إضافية على المستهلك، مشددا على ضرورة مواطبة الدولة كل ما هو جديد حتى نكون أكثر إنجازا، بدلا من الإفراج عن الشحنة خلال 4 أيام، مثلما يحدث مثلا في دبي، يفرج عن الشحنة خلال 24 ساعة.

وذكر أن الإفراج عن الشحنة قد تستغرق 4 أشهر في حال عدم استيفاء أي أوراق، وذلك يكلف المستورد تكاليف باهظة بالدولار يتحملها المصنع بالنسبة للآلات والمعدات، مطالبا الحكومة باتخاذ تدابير تعمل على إنجاز المهمات عن طريق معامل أكبر، حتى تفرج الشحنة في أسرع وقت، لافتا إلى أنه يقلل من سعر المنتج حتى يستفيد منه المصنعين راغبي شراء تلك المعدات لاستخدامها لتشجيع الصناعة المحلية.