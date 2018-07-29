شعر ذهبي وعيون ملونة وبشرة بيضاء لوجه فلسطيني صاحب معالم طفولية لفتاة لم تبلغ الثامنة عشر بعد من عمرها، ترتدي تميمة عليها «علم فلسطين» في يدها واضعة الشال الفلسطيني المعروف حول رقبتها في إشارة إلى «استمرار النضال»، تمسك في يدها «الآيس كريم» المفضل بالنسبة لها بعد أن حُرمت منه لفترة 8 أشهر قضتها في السجون الإسرائيلية.

«أيقونة النضال» تعود إلى طفولتها بعد 8 أشهر.. وتؤكد: «المقاومة مستمرة»

«عهد التميمي» أو كما أطلقوا عليها «أيقونة النضال الفلسطيني»، ظهرت أمس في أحد المحلات التجارية عائدة لتخطف ساعات من طفولتها التي فقدتها في سجون الاحتلال شأنها شأن أطفال فلسطين الذين «يكبرون قبل أوانهم»، وفي هذه الأثناء حرصت الفتاة الفلسطينية «رنا نزال» على التقاط صورة للتميمي أثناء تذوقها «الآيس كريم».

«ما أجمل طفولتها» بهذه الجملة علق أحد النشطاء الفلسطينيين على الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلفها عدة أعلام بينها علم «مصر»، بينما كانت تغمض عينها أثناء الاستمتاع بتناول الآيس كريم، فيما قالت أخرى: «هذه الصورة صنعت يومي».

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن الفتاة الفلسطينية التي خطفت الأنظار في أنحاء العالم لما أبرزته من جراءة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ طفولتها، حيث صفعت أحد الجنود الإسرائيليين وبناء على ذلك تم إلقاء القبض عليها، وبعد عدة جولات من المحاكمة تم الحكم عليها بالسجن 8 أشهر كعقوبة على إعاقة عمل الجنود الإسرائيليين.

وصرحت التميمي بعد الإفراج عنها أمام منزل الشهيد عز الدين التميمي (ابن عمها) أن «المقاومة ستبقى مستمرة».