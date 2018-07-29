وجه معالي الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، لإدراكه لأهمية منظومة جمع البيانات، مشيرًا إلى أنه قام بتمويل المنظومة بالشكل الذي تستحقه.

وأضاف "عرفان"، خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب: الشكر موصول أيضًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي على إدراكة لأهمية ذلك الموضوع".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.