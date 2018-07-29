مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط، قائلا: "يا أكرم، إنت عميد؟" ليرد أكرم: "أنا وكيل.. لواء"، فرد السيسي: "متزعلش".

وقال السيسي، خلال جلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، في مؤتمر الشباب الوطني السادس بجامعة القاهرة، تعليقا على مشروع ميكنة الدولة: "الكلام اللي ده عشان الناس في مصر تسمع وتعرف الجهد المبذول.. اللي قولنا نضغط نفسنا شوية علشانه.. لسة مازال المطلوب كتير".

وأضاف السيي: "ولو إنت هتعمل بورسعيد بميكنة كاملة في آخر 2019، أومال الدولة كلها هتخلص ميكنة إمتى؟؟".

وأكد السيسي موجها حديثه لأكرم عبد الباسط "لو محتاج تمويل أنا مستعد، لأنه كل حاجة هتبان دقيقة وشفافة أوي ونقدر نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصري، وكفاية إنك تروحله وتخبط عليه وتقوله أنا شايفك حتى لو ما ادتلهوش".