السيسي لـ"الرقابة الإدارية": عايز بيانات الأسر الأكثر فقرا على مكتبي

سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة الرقابة الإدارية بخصوص حصر الأسرة الفقرة والأكثر احتياجًا: "هل تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية للقرى الفقيرة، وشوفتوا هل لهم نشاط بها أم لا؟، ورد أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية: "جمعية الأورمان كانت متواجدة بالتنسيق مع الدكتورة غادة نزلوا يشتغلوا فيها.

فرد السيسي عليه: "عايز أطمن بس الناس كانت عايشة إزاي الـ100 أسرة عايشين إزاي؟".

فقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن إلى جانب العمل للهيئة الرقابة الإدارية طلبت وزارة التضامن الاجتماعي قواعد البيانات من الجمعيات الأهلية، وابتدت التنسيق مع الجمعيات الأهلية، وخصوصا بيت الزكاة والصدقات، والأورمان لتعويض الأسر التي لا تنطيبق عليها الشروط بالنسبة للدولة وتم تجميع أكثر من 2 مليون اسم، وأصبحنا نآخد البيانات من الجمعيات الأهلية بأرقام الرقم القومي".

فطالب السيسي هيئة الرقابة الإدارية بإرسال البيانات الخاصة بالأسر الأكثر فقرا واحتياجا: "البيانات التي حصلتوا عليها حطوها على مكتبي.. ابعتولي الأسر دي على مكتبي".

وأضاف السيسي خلال حديثه بجلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة باليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المقام بجامعة القاهرة،

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.