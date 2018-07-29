قرر اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، ضم العميد عبدالغفار الديب، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بالنوبارية، ومباحث وادي النطرون، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني، والأمن العام، لكشف غموض مقتل الأنبا أبيفانيوس، 64 عاماً، أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون، الذى عُثر على جسده مدرجا فى الدماء فى أحد ممرات الدير، اليوم، أثناء خروجه من مغارته متجها للكنيسة لحضور وأداء صلاة القداس الإلهى.

وكان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادى النطرونن بتلقيه بلاغا من المسئولين بدير أبو مقار بوادي النطرون، بالعثور على جثة الأنبا أبيفانيوس، رئيس الدير، غارقًا في بركة من الدماء أمام القلاية الخاصة به داخل الدير، اليوم الأحد.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، وفريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار محمود شتية، رئيس نيابة وادي النطرون، إلى الدير، وتبين من معاينة الجثة، وجود إصابة وتهشم بمؤخرة الرأس، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجني عليه، أثناء خروجه من القلاية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون.

وكلفت النيابة العامة، إدارة البحث الجنائى، بكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، والأداة المستخدمة فى الواقعة.