استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلتي طيران ترانزيت لحجاج بيت الله الحرام قادمتين من نيجيريا، لاستكمال رحلتهما إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن الصالة الموسمية استقبلت رحلتي حجاج ترانزيت من نيجيريا، على متن كل رحلة حوالي 268 راكبا، بإجمالي 536 حاج، نقلوا على متن رحلات طيران "مصر للطيران" إلى المدينة المنورة.

كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، شهدت استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية، استعدادا لانطلاق موسم الحج لهذا العام، الذي تبدأ أولى رحلاته من مطار برج العرب اليوم.